عنيزة 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم في مبادرة "ملتزمون" للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" ، والتي تشرف عليها الإمارة وينفذها التجمع الصحي وعدد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية بالمحافظة.وتستهدف المبادرة نشر التوعية بأهمية الالتزام بالتباعد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن مشاركة الفرع بهذه المبادرة جاء بالتزامن مع حملة (خذوا حذركم) التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشيرا إلى حرص وتوجيه معاليه بالتفاعل مع هذه المبادرات والحملات الوطنية والتأكيد على المشاركة المتميزة مع الجهات الحكومية الأخرى .يذكر أنه تنطلق يومياً منذ التدشين جولات توعوية في المحافظة بمشاركة دوريات الهيئة وعدد من الجهات الحكومية.// انتهى //01:13ت م0142