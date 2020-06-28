الرياض 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسعُيّن الانجليزي إيان باراكلاف مدرباً لمنتخب إيرلندا الشمالية لكرة القدم، خلفا لمايكل أونيل مدرب ستوك سيتي الإنجليزي .وكان باراكلاف (49 عاما) مدربا لمنتخب تحت 21 عاماً، وأشرف سابقاً على سكانثورب الانجليزي وسلايغو الايرلندي ومذرويل الاسكتلندي.وأكمل باراكلاف مسيرته الاحترافية في إنجلترا مع عدة أندية أبرزها ليستر سيتي، ويغان وكوينز بارك رينجرز، ومن المقرر خوض مباراته الأولى في 4 سبتمبر على أرض رومانيا، قبل استقبال النرويج في السابع منه ضمن إطار دوري الأمم الاوروبية.وعيّن أونيل مدربا لإيرلندا الشمالية في ديسمبر 2011. وكان أفضل انجاز له مع المنتخب، التأهل للمرة الأولى الى نهائيات كأس أوروبا وذلك في نسخة 2016 التي استضافتها فرنسا. وبلغ المنتخب الدور ثمن النهائي في البطولة، وخرج بصعوبة على يد ويلز (صفر-1)، بهدف سجله غاريث ماكولي خطأ في مرمى فريقه.وكان أونيل يشغل منصب مدرب منتخب إيرلندا الشمالية بالإضافة إلى تدريب ستوك منذ تشرين نوفمبر الماضي، لكنه تخلى عن منصبه الأول في أبريل الماضي بعد تأجيل مباراة الملحق ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد البوسنة والهرسك حتى أكتوبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.// انتهى //01:15ت م0143