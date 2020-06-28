ابوجا 06 ذو القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعلنت نيجيريا عن حصولها على دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، للترشح لمنصب مدير عام لمنظمة التجارة العالمية.وتسعى نيجيريا لترشيح وزيرة ماليتها السابقة نغوزي أوكونجو أيويالا، لخلافة البرازيلي روبرتو كارفالو دي أزيفيدو، الذي قرر مغادرة المنصب خلال شهر أغسطس المقبل.وينتظر أن تقدم أفريقيا مرشحًا موحدًا من أجل شغل هذا المنصب للمرة الأولى، وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه لن يكشف عن مرشحه، قبل 8 يوليو تاريخ إيداع ملفات الترشح.// انتهى //02:20ت م0148