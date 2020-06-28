نواكشوط 06 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 4025 إصابة مؤكدة.وأضاف بيان للوزارة الموريتانية اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 889 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1344 شخصًا.وأبلغ البيان عن حالة وفاة واحدة، ليصل عدد المتوفين من فيروس كورونا إلى 121 شخصًا، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في موريتانيا.// انتهى //02:20ت م0149