الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة استشعرت المسؤولية الإنسانية والشرعية.المملكة تؤكد مواصلة التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيـادة القـانون وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخلـية للدول الأخرى.مركز الملك سلمان: برامج وأنشطة إنسانية للأيتام في اليمن.. وتوزيع التمور على الأسر المحتاجة في كابل.«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».. ذراع المملكة الممتدة بالعطاءات إلى ستة ملايين يمني.الأمم المتحدة: المملكة حققت إصلاحات نوعية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.اقتصار الحج على حجاج الداخل يعكس حكمة القيادة.آل الشيخ لوزراء تعليم العشرين: تعلمنا من تجربة جائحة «كورونا».تسجيل "3927" حالة جديدة.. وإجمالي الحالات المؤكدة "178504".فريق طبي من "جامعي الخبر" ينقذ مريضاً من "أم الدم".«العرب».. بنيان مرصوص ضد العدوان التركي.فرنسا تفرغ صندوقي الطائرة الأوكرانية.هادي: الاحتكام إلى السلاح غير مقبول.الأخبار تعدُّ في مطابخ طهران.. والدوحة تتباهى بنشر الزور والبهتان.الأورومتوسطي: الحواجز الإسرائيلية مصائد موت للمدنيين.انفجارات طهران.. صورة مكبرة للمخططات الإجرامية الإيرانية.// يتبع //06:26ت م0004