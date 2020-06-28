عام / الصحف السعودية
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة استشعرت المسؤولية الإنسانية والشرعية.
المملكة تؤكد مواصلة التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيـادة القـانون وعـدم التدخـل في الشـؤون الداخلـية للدول الأخرى.
مركز الملك سلمان: برامج وأنشطة إنسانية للأيتام في اليمن.. وتوزيع التمور على الأسر المحتاجة في كابل.
«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».. ذراع المملكة الممتدة بالعطاءات إلى ستة ملايين يمني.
الأمم المتحدة: المملكة حققت إصلاحات نوعية في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقتصار الحج على حجاج الداخل يعكس حكمة القيادة.
آل الشيخ لوزراء تعليم العشرين: تعلمنا من تجربة جائحة «كورونا».
تسجيل "3927" حالة جديدة.. وإجمالي الحالات المؤكدة "178504".
فريق طبي من "جامعي الخبر" ينقذ مريضاً من "أم الدم".
«العرب».. بنيان مرصوص ضد العدوان التركي.
فرنسا تفرغ صندوقي الطائرة الأوكرانية.
هادي: الاحتكام إلى السلاح غير مقبول.
الأخبار تعدُّ في مطابخ طهران.. والدوحة تتباهى بنشر الزور والبهتان.
الأورومتوسطي: الحواجز الإسرائيلية مصائد موت للمدنيين.
انفجارات طهران.. صورة مكبرة للمخططات الإجرامية الإيرانية.
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