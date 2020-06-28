وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( منتجاتنا السياحية): تلقي المملكة بكامل ثقلها على «السياحة»، وتُعول عليها كثيراً لتكون أبرز القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات رؤية 2030 بآليات حديثة وخطط مدروسة ومشروعات عملاقة، تنقل المملكة إلى عالم آخر، عنوانه «تنويع مصادر الدخل»، بعيداً عن دخل النفط، الذي ظل لعقود طويلة العمود الفقري لميزانيات المملكة، وهذا ما وعدت به الرؤية منذ الدقيقة الأولى من إعلانها.وأضافت أنه عندما تعلن وزارة السياحة في ظل جائحة كورونا، عن مخططات لزيادة عدد المواقع السياحية بنسبة تزيد على 150 % في أقل من عامين فقط، والقفز بها من 15 موقعاً في أربع جهات حالياً إلى 38 موقعاً في سبع جهات بحلول 2022، فهذا يشير إلى حرص الدولة على تطوير القطاع وتحقيق كامل أهدافه في زمن قياسي، هذه الأهداف تتلخص في زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3 إلى 10 في المئة، وزيادة أعداد السياح من 18 مليون زائر سنوياً إلى 100 مليون بحلول عام 2030، والأهم من هذا وذاك تأمين مليون فرصة عمل جديدة، تضاف إلى 600 ألف فرصة قائمة اليوم.ورأت أن صناعة السياحة في المملكة تشهد اليوم تطوراً ملموساً، تساهم فيه الهيئة السعودية للسياحة، التي تنطلق في عملها، على أسس صلبة، وبرامج تتماشى مع إمكانات المملكة السياحية والتراثية والترفيهية، من خلال الارتقاء بالمنتجات السياحية، وتمكين وتفعيل دور القطاع الخاص السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية المحلية والدولية، وتسويق الوجهات والمواقع السياحية داخلياً وخارجياً، ولتأكيد النجاحات، بادرت الهيئة بتأسيس صندوق تمويل برأسمال قوامه 15 مليار ريال، وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال تقديم تسهيلات مالية لمشروعات تتعلق بقطاع السياحة، لذا لا نستبعد أن يتصدر القطاع السياحي -دون سواه- مشهد النمو الاقتصادي في المملكة، وتحقق البلاد من خلاله ما يزيد على 300 مليار ريال بحلول العام 2026، وهذا هو المطلوب في ظل تراجع دخل قطاع النفط.وختمت :ويستثمر قطاع السياحة «موسم السعودية» لتأكيد مكانته، وتعزيز انطلاقته من جديد بعد ثلاثة أشهر من التوقف الجبري بفعل جائحة كورونا. وهناك إيمان راسخ لدى الجميع في الداخل والخارج بأن المملكة عازمة على الوصول إلى أبعد نقطة من النجاح خلال هذا الموسم، وسيواصل هذا النجاح مساره الصاعد شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ ذروته مع اكتمال المشروعات السياحية الكبرى، مثل «نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وبوابة الدرعية»، هذه المشروعات كفيلة بوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، لتكون هدفاً رئيساً للسياح من جميع أنحاء العالم.// يتبع //06:26ت م0005