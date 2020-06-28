وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التزام المملكة بتعزيز المبادئ الدولية ) : جهود المملـكة الـعربية الـسعودية كونها إحدى الـدول المؤسسة والفاعلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقيامها بأدوار هامة في العديد من منظماتها وأجهزتها المتخصصة، ومنها تأسيسها ودعمها المادي والـلـوجستي لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فهي بذلك تواصل نهجا راسخا في الـتزامها وجهودها لـتعزيز المبادئ الـدولـية، وسيادة القانون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وتأكيد مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير.وأضافت :الكلمات التي وردت في مشاركة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس الأول في الاحتفال الافتراضي الذي نظمه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير البروفيسور تيجاني محمد باندي، لتخليد الذكرى الخامسة والسبعين للتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة، بحضور معالي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والـتي أشار فيها السفير المعلمي إلـى أنه قبل 75 عاما وتحديدا في 1945 ، كانت المملكة العربية السعودية وبكل فخر واحدة من الدول الإحدى والخمسين التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة، ممثلة بوفد رفيع المستوى رأسه الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله- وزير الخارجية آنذاك، حيث اجتمعت بلـدان الـعالـم لـلإعلاء من شأن التعددية ودورها، وحفظ الـسلام والأمن الـدولـيين، وإنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحروب التي تركت العالم ممزقا وخائر القوى.وبينت أنه عند التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة دشن العالم عصرا جديدا من الوئام والإحساس بالحرية والأمن لشعوب العالم، هذا الشعور بالأمن والسلام ما زال العالم في حاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الأزمات والمخاطر الـتي تتربص بنا في مجالات الأمن والـصحة والتحديات الاجتماعية فهذه الحقائق التي وردت في تلك الكلمة ترسم ملامحوختمت:المشهد المتجدد لموقف المملكة الـعربية الـداعم لـكل خيار لإحلال الـسلام والـوئام، وإيمانها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودور المنظمة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوفير الإغاثة ومواصلة عملها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومنع الحروب ومعالجة القضايا بالحوار البناء للحفاظ على الهدف النبيل للأمم المتحدة المتمثل في إحلال الأمن والسلام إقليميا ودوليا وهو ما يمكن رصده في مواقف المملكة ومبادراتها في دعم الشعوب في معاناتها من آثار جائحة كورونا المستجد أو المواقف والجهود الحثيثة لدعم خيارات السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك مواقفها الرافضة لكل تجاوز أو تهديد أو تدخل في شؤون دول المنطقة، وغيرها من مواقف الدولة التي تعكس التزامها وجهودها لتعزيز المبادئ الدولية وسيادة القانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحفظ سلام العالم.// يتبع //06:26ت م0006