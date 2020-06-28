طرابلس 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة الإيطالية روما، إذ اتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وأكدا أن حل الأزمة الليبية لا يكون إلا من خلال المسار السياسي.ونقلت إعلان منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، عن قلقهما من أن حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضة لخطر الأمراض بسبب النقص الحاد في اللقاحات، مما أدى إلى زيادة خطر عودة ظهور الحصبة وتفشي شلل الأطفال، إضافة إلى النقص الحاد في اللقاح السداسي الذي يحمي من ستة أمراض.وتناولت الصحف مباحثات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، في روما، إذ بحثا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) للوصول إلى تسوية شاملة.وأشارت صحف طرابلس إلى تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، التي قال فيها إن اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة الليبية والترحيب بإعلان القاهرة، أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن القاهرة تعمل في الوقت الحالي على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، متوقعًا الوصول لمباحثات بينهم قريبًا.وتطرقت إلى بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات الأزمة الليبية وتوافق وجهات النظر حولها، إضافة إلى بحث الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل وفي ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، مبينًا أن الأوضاع في ليبيا تغيرت بعد دخول المرتزقة إلى ليبيا، مشددًا على أن بلاده لن تقبل أبدًا بتقسيم ليبيا، منتقدا التدخلات الأجنبية في هذه الأزمة.// انتهى //08:18ت م0009