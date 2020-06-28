وارسو 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأدلى البولنديون ، اليوم ، بأصواتهم في دورة أولى من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة وتعد حاسمة لمستقبل الحكومة اليمينية القومية.وفتحت مراكز الاقتراع من الساعة السابعة حتى الساعة 21,00 (05,00 إلى 19,00 ت غ) لهذه الانتخابات التي يتنافس فيها عشرة مرشحين ويأمل الرئيس اليميني القومي المنتهية ولايته أدريه دودا (48 عاما) في الفوز بولاية ثانية .وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الدورة الثانية من الاقتراع ستكون بين دودا وخصمه رئيس بلدية وارسو الليبرالي رفال تزاركوفسكي الذي ينتمي إلى "المنتدى المدني" أكبر أحزاب المعارضة.// انتهى //09:16ت م0013