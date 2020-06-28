سياسي / البولنديون ينتخبون رئيسا لهم في اقتراع تأخر بسبب وباء كوفيد-19
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
وارسو 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
أدلى البولنديون ، اليوم ، بأصواتهم في دورة أولى من انتخابات رئاسية تشهد منافسة حادة وتعد حاسمة لمستقبل الحكومة اليمينية القومية.
وفتحت مراكز الاقتراع من الساعة السابعة حتى الساعة 21,00 (05,00 إلى 19,00 ت غ) لهذه الانتخابات التي يتنافس فيها عشرة مرشحين ويأمل الرئيس اليميني القومي المنتهية ولايته أدريه دودا (48 عاما) في الفوز بولاية ثانية .
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة في الدورة الثانية من الاقتراع ستكون بين دودا وخصمه رئيس بلدية وارسو الليبرالي رفال تزاركوفسكي الذي ينتمي إلى "المنتدى المدني" أكبر أحزاب المعارضة.
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09:16ت م
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