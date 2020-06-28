رام الله 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية تغطية اخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين بفيروس كورونا في محافظتي الخليل والقدس، و258 إصابة جديدة، وقرار رئيس الوزراء بتشديد إجراءات السلامة والوقاية وتفعيل لجان الطوارئ في المحافظات كافة، نتيجة تصاعد منحى الإصابات بالفيروس وانتشارها في كافة المحافظات.وأبرزت الصحف الفلسطينية أقوال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، إن قرار الضم يعني عودة الاحتلال لتحمل مسؤولياته كقوة احتلال للأرض الفلسطينية، لأن وجود السلطة هو مقدمة لقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثالث في الأغوار لمواجهة مخطط الضم، وإصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في عاطوف، وإحراق مستوطنين أراضي زراعية في بورين جنوب نابلس.وأوردت صحف فلسطين ما أشارت اليه أحدث إحصاء حول فيروس كورونا المستجد ، حيث أصيب أكثر من 9.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 494351 شخصا توفوا جراء الوباء.// انتهى //10:21ت م0020