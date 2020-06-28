المدينة المنورة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 مأزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي عدداً من التعديات عن الأراضي الحكومية قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 59 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مخطط وهمي وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.// انتهى //10:32ت م0023