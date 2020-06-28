جدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنظّم مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ندوته الرقمية الثالثة عبر منصة زوم للاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مستثمري مدينة المعرفة الاقتصادية، للتعرف على مبادرات الهيئة التي تهدف إلى ضمان استمرارية أعمال الجهات الاستثمارية ودعم نشاطهم والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا .وأطلقت الهيئة مؤخراً العديد من المبادرات التي تضاف إلى حزمة المبادرات الحكومية التي شكلت دعماً بارزاً للقطاع الخاص، بهدف تخفيف الأثر المالي والاقتصادي للجائحة، وتم التعريف بكافة المبادرات خلال الندوة بشكل مفصل، مع شرح آلية الاستفادة منها، إلى جانب كافة الخدمات الحكومية التي يقدمها مركز 360°.وتولي الهيئة في عملها أهمية بارزة لتسهيل أنشطة وأعمال القطاع الخاص ودعم المستثمرين، إيماناً منها بدورهم الهام في استمرارية دوران عجلة التنمية في المملكة، خاصةً في ظل هذه الظروف الاستثنائية.وجاء عقد الندوة الرقمية الثالثة استكمالاً للندوة الرقمية الأولى والثانية التي جرى عقدها مؤخراً، ضمن حملة "متواصلين" التي أطلقتها الهيئة لتوفير منصات التواصل المختلفة بين مستثمري المدن الاقتصادية وفريق مركز360°.// انتهى //10:50ت م0025