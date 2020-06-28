الباحة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, وبلجرشي, والمخواة, والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .// انتهى //11:03ت م0031