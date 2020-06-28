إسلام آباد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إيقاف السلطات الباكستانية عشرات الطيارين عن العمل للاشتباه في شهاداتهم.وأخبرت عن استمرار الخطوط الجوية الباكستانية في إعادة الباكستانيين العالقين في الخارج منذ أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.وتطرقت إلى استنكار باكستان منح الهند حق الجنسية المواطنة لأكثر من 25 ألف مواطن هندي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.وعرجت على تسجيل باكستان أمس 3138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 198883 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 4035 حالة وفاة.أفغانياً أشارت إلى مقتل اثنين من موظفي مفوضية حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية جراء انفجار استهدف سيارتهما في العاصمة كابل.في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان فتح الاتحاد الأوروبي حدوده أمام 15 دولة بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.كما تناقلت نفي روسيا صحة التقارير التي اتهمتها بدفع مكافآت مالية إلى مسلحي حركة طالبان مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.// انتهى //11:19ت م0033