الرياض 07 ذو القعدة1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسوقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عقداً استثمارياً مع صندوق الاستثمار الجريء (رؤى للنمو) المرخص من هيئة السوق المالية والمؤسس من قبل شركة أصول وبخيت الاستثمارية ومجموعة آي مينا.وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي لشركة أصول وبخيت الاستثمارية مازن الداود.و أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق رؤى للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق والذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، والتي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقتها "منشآت".// انتهى //11:35ت م0034