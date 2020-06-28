تونس 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 27 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم الحديث محليا عن زيارة الرئيس قيس سعيّد إلى فرنسا وما نتج عن الزيارة من ردود فعل محلية منتقدة لتصريحات سعيّد في فرنسا وخاصة تلك المتعلقة بالشأن الليبي.كما كتبت أيضا عن تواصل التوتر في مجلس نواب الشعب التونسي خاصة بعد الجلسة العامة التي حضرها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والتي وُجهت له فيها اتهامات بالفساد.وتحدثت صحف الأحد عربيا، عن ما يشهده الملف الليبي من متغيرات متسارعة سواء على صعيد الوضع العسكري أو على الصعيد السياسي نظرا لتداخل مواقف واستراتيجيات إقليمية، مشيرة إلى تواصل إيفاد قوى إقليمية العتاد والسلاح إلى ليبيا ما يزيد من تأزم الأوضاع.وأشارت إلى أبلاغ رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، بضرورة عمل جميع أطراف الأزمة الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين.وكتبت عربيا عن مقتل جندي تركي اخلال اشتباكات في عملية عسكرية شمال العراق.// انتهى//12:13ت م0043