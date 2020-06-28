روما 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسحقق فريق لاتسيو الفوز على فريق فيورنتينا بنتيجة 1-2،في آخر مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، وذلك على ملعب الاستاد الأولمبي .بدأ فيورنتينا التسجيل عن طريق لاعبه فرانك ريبيري في الدقيقة 25 ، قبل أن يدرك لاتسيو التعادل بواسطة لاعبه تشيرو إيموبيلى في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، ليضيف زميله لويس ألبيرتو الفوز الثمين في الدقيقة 82 من عمر المباراة.وفي نفس الجولة تعادل بريشيا مع جنوى بهدفين لكل منهما، بينما حقق فريق كالياري الفوز على ضيفه تورينو بنتيجة 2-4 .يذكر أن في أولى مباريات الجولة ألحق يوفنتوس صاحب الـ 8 ألقاب لـ 8 سنوات متتالية بضيفه ليتشي الهزيمة بنتيجة أربعة أهداف دون رد.وبنهاية الجولة الـ 28 التي تجرى خلف أبواب مغلقة جراء وباء (كورونا المستجد - كوفيد 19) يبقى يوفينتوس منفردًا بالمركز الأول برصيد 69 نقطة، يأتي فريق لاتسيو في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.// انتهى //12:21ت م0044