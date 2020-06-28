نجران 07 ذو القعدة 1441هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنفذت كلية التربية بجامعة نجران أكثر من 10 عمليات إلكترونية خلال الشهر الأول من الفصل الصيفي.وتضمن التقرير الذي أصدرته الكلية تنفيذ 563 جلسة افتراضية بواقع 716 ساعة، كما شمل التقرير 637 مادة تعليمية، فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 7818 طالباً وطالبة.وبلغ عدد التكليفات 195 تكليفاً، و49 اختباراً، بينما بلغ عدد الإعلانات المرسلة للطلاب 326 إعلاناً، وبلغ عدد المنتديات المنشأة 90 منتدى.وأكد عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور محمد الحازمي أن الكلية شهدت تفاعل طلاب وطالبات الصيفي عبر الأنظمة التي وفرتها الجامعة بشكل عام، حيث تؤكد الأرقام التفاعل الكبير من قبل الطلاب والطالبات في المحاضرات الصيفية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لمجريات الفصل الصيفي والخدمات الإلكترونية لضمان العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.// انتهى//12:26ت م0047