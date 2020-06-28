ثقافي / " تقدير الذات والثقة بالنفس " برنامج تدريبي بجامعة جازان "عن بعد"
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
تنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً برنامجاً تدريبياً "عن بعد" بعنوان " تقدير الذات والثقة بالنفس " عبر منصة تطبيق زوم.
ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور عبدالرحمن الحازمي، ويستهدف طلبة الجامعة من مختلف الكليات و العمادات المساندة، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي .
// انتهى//
12:28ت م
0048