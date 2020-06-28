جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً برنامجاً تدريبياً "عن بعد" بعنوان " تقدير الذات والثقة بالنفس " عبر منصة تطبيق زوم.ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور عبدالرحمن الحازمي، ويستهدف طلبة الجامعة من مختلف الكليات و العمادات المساندة، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي .// انتهى//12:28ت م0048