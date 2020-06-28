أبوظبي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة فتح باب التسجيل غدًا للمشاركة في أول وأكبر بطولة دولية افتراضية بمنطقة الشرق الأوسط، " عن بعد" بنظام المحاكاة الذي يضمن تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وتجرى مبارياتها بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ 64، وتتضمن كل مباراة 3 أشواط بواقع 11 نقطة في كل شوط.وبين رئيس اللجنة الفنية بالاتحادين الآسيوي وغرب آسيا أحمد البحر أنه تم الاتفاق على إطلاق البطولة في 10 يوليو المقبل، وسيعلن غدًا عن فتح باب التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص باتحاد الإمارات لكرة الطاولة، وتم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة للترويج للبطولة عبر موقعه الإلكتروني ووضع الرابط الخاص للتسجيل فيها على موقع الاتحاد الدولي ومتاح للجميع من مختلف دول العالم للمشاركة .وقال :" حددنا الأعداد بـ 64 لاعبًا فقط بأسبقية التسجيل، وسيتم إغلاق باب التسجيل فور الوصول إلى العدد المحدد ".// انتهى //12:35ت م0051