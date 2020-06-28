الجزائر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمباحثات الرئيس عبد المجيد تبون، هاتفياً، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبرزة تطابق النظر بين قائدي البلدين بخصوص الشأن الليبي، والاتفاق على استئناف الاتصالات واللقاءات المتعلقة بالتعاون الثنائي وتطويره.وأشارت إلى زيارة وفد برلماني ليبي برئاسة عقيلة صالح إلى روسيا، قريباً، من أجل ترسيخ مبادرة وقف النار في ليبيا والعودة إلى المفاوضات لتسوية الأزمة مع حكومة الوفاق في طرابلس.وأخبرت عن إعلان الاتحاد الأفريقي عن التوصل إلى اتفاق لخفض التوتر بين مصر والسودان وأثيوبيا بسبب سد النهضة الأثيوبي خدمة للاستقرار في القارة ومصلحة الدول الثلاث.وفي متفرقات دولية، أنبأت عن مطالبة الصين من الولايات المتحدة الأمريكية إسقاط العقوبات المفروضة مؤخراً على مسؤولين وشخصيات صينية بسبب قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.// انتهى //13:02ت م0054