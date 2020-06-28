بريدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم ، قائد الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم القصيم العقيد فهد بن عبدالله المديهش، ومنسوبي الدوريات بالمنطقة ، نظير ما حصلت عليه الدوريات من مراكز متقدمة وجهود متميزة في العمل الميداني، وذلك بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي .وأشاد سموه بالمهنية العالية التي قدمها رجال الدوريات الأمنية وأسهمت بالعديد من المنجزات الأمنية , مبيناً أن كل ما يحققه رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية يعكس جهود قدمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة , مثمناً ما يتم بذله لتحقيق ما تصبو إليه القيادة ـ أيدها الله ـ.ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدور رجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية كونهم العيون الساهرة لأمن هذه البلاد الطاهرة من خلال تفانيهم في أداء عملهم عبر جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جهته أعرب مدير إدارة الدوريات الأمنية بمنطقة القصيم، العقيد فهد المديهش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه والتي تظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على أمن المنطقة, مؤكداً على أن دعم سموه لأبنائه هو إحدى الركائز لمواصلة تحقيق جميع النجاحات, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.// انتهى //14:25ت م0080