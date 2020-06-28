ابها 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على (4 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وقع بينهم شجارٌ على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة أحد رفيدة، وقيام اثنين منهم بالتصادم عمداً بمركبتيهما.وقد تم إيقافهم جميعاً، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //14:27ت م0081