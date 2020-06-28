عرعر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم، أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمناسبة "اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، بحضور معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري وعدد من مديري الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة.وقال سموه في مستهل الاستقبال: "تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85 % من الشركات وتنهض بدور كبير في الإجمالي المحلي وتوليد الوظائف وتخفيض البطالة ورفع نسبة الصادرات، كما أنها تشكل البذور الأساسية لتكوين الشركات الكبرى التي تشكّل الرموز الاقتصادية للدول بقطاعاتها كافة.ونوه سموه بما قدمته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وتوجيهات من سمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- من حزم دعم مالية بقرابة 230 مليار ريال ضختها الدولة في مبادراتها لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً من تداعيات جائحة كورونا، متطلعاً سموه لتكثيف التواصل مع المبادرين بالأعمال الحاليين والمرتقبين والعمل على توعيتهم وإرشادهم للفرص الكبيرة التي فتحتها رؤية 2030 للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعاتالتعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة.وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ضرورة التنسيق والتعاون والتكاتف لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص الذي تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة معظمه في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% .وبحث سموه خلال الاستقبال التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية ، وكثرة الاشتراطات والإجراءات للجهات الداعمة وأهم المستجدات والمنجزات لمبادرة " تنموي " وتفعيل أدوار الجهات المشاركة، وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ، وأهم المميزات التنافسية في المنطقة.// انتهى //14:49ت م0085