جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسبلغ عدد المستفيدين من عيادات تطمن بصحة جازان أكثر من 3165 مستفيدا منذ بدء العمل بالعيادات قبل حوالي ثلاثة أسابيع وحتى مساء أمس السبت.وتعمل عيادات «تطمن» على فحص وخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال سواءً من المواطنين أو المقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.وكانت صحة جازان قد خصصت تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد سابق. وتشمل هذه المراكز مركزا صحيا بمخطط خمسة بمدينة جيزان، ومركز صبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا، ومركز ضمد الجنوبي بمحافظة ضمد، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بمحافظة بيش، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان، ومركز أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، ومركز صحي خبت الخارش بمحافظة صامطة.// انتهى //14:50ت م0087