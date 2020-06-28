بريدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، مدير إدراة مركز العمليات المشتركة محمد بن سعد الميزاني رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة "عميد".وهنأ سموه العميد الميزاني بهذه المناسبة، مشيداً بما يقدمه رجال الأمن من جهود لخدمة الوطن وأمنه، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.من جانبه عبر الميزاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم, وفخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعياً المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين والملك والوطن.// انتهى //14:59ت م0088