بريدة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسكشفت إحصاءات التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن عدد مراجعي عيادات "تطمّن" خلال 15 يوماً بلغ 3120 مراجعاً ، حيث تمثل المدة التي بدأت فيها العيادات العمل بالمنطقة واستقبال المراجعين.وكان التجمع الصحي بالقصيم قد خصص 22 عيادة لبرنامج "تطمّن" الذي أطلقته وزارة الصحة مؤخراً، لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19)، مثل: ارتفاع درجة الحرارة، الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال، وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.وأكد أن عيادات تطمّن قد خصصت في مدينة بريدة والمحافظات، وروعي في توزيعها توفير الخِدْمات المرتبطة بعيادات تطمن لضمان تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويأتي تشغيل العيادات بعد استيفاء جميع الاشتراطات والتجهيزات الطبية التي يستوجب توفرها لخدمة المستفيدين.وبين التجمع الصحي بالقصيم بأن العيادات تستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا سواء أكان سعوديا أو مقيما، ويستقبل المرضى مباشرة دون أي مواعيد.// انتهى //15:00ت م0089