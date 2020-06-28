جدة 07 ذو القعدة 1441 هـالموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي , أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية , والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.وأعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - نظير ما تحظى به جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي من رعاية واهتمام.وفاز الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال ، فيما فاز الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية , بجائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته " البيدق الأخير " وقيمتها 200 ألف ريال ، كما نال الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية " دمشق " وقيمتها 200 ألف ريال الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري , من المملكة العربية السعودية ، كما نال الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال , برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة , راجياً له المزيد من التوفيق والنجاح للنهوض بالحركة الثقافية في المملكة إلى المستوى اللائق بها , مهنئاً سموه الفائزين بالجائزة , سائلاً الله لهم التوفيق والمزيد من النجاحات ، كما قدّم شكره للقائمين على الجائزة.يذكره أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول, منهم 57 في حقل الشعر العربي , و23 في الشعر المسرحي , و 10 في فرع القصيدة المغناة.// انتهى //15:09ت م0094