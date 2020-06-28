جاكرتا 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت العاصمة الإندونيسية، جاكرتا 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة منذ يوم أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم .وقالت رئيسة قسم الوقاية من الأمراض ومكافحتها بمكتب صحة جاكرتا دوي أوكتافيا تاتري ليستاري هانداياني : إن حصيلة الإصابات بالعاصمة بلغت 10853، بزيادة 213 حالة عن الحالات المسجلة في اليوم السابق وهي 10640 ، مشيرة إلى ان عدد المرضى الذين تعافوا بلغ 5610 أشخاص، مقارنة بـ5542 شخصا أمس الأول الجمعة، فيما لا تزال حصيلة الوفيات عند 632 .واضافت أن 1355 مريضا يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 3256 شخصا لعزل ذاتي في منازلهم .// انتهى //16:04ت م0120