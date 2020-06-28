الدمام 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات، أمس الأول، لقاء حول الاستثمارات والمقاولات مع القطاع الخاص، عبـر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل، المهندس مصطفى بن محمد المهدي، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد.وأوضح المهندس المهدي، أن الهيئة تسعى إلى توسيع دوائر شراكاتها مع القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة متابعة القطاع الخاص للفرص المستقبلية التي تقدمها الهيئة من خلال منصة اعتماد للمنافسات الحكومية، مشيرا إلى أهمية مراجعة المقاولين لخطط استمرارية الأعمال وإعادة تقييم الوضع الحالي وتحسينه لتقليل المخاطر، فضلاً عن التسريع في عمل التطبيقات الإلكترونية، منوها بالأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات.وبين أن الهيئة تسعى إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية من خلال مركز التميز الإنشائي للمساهمة في تحسين عوامل الإنجاز والجودة والسلامة في بيئة المقاولات الذي سوف يعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم الدعم لهم وصولاً إلى شراكة متميزة، فضلاً عن توفير إدارات فنية محترفة موفر لها جميع الأدوات الحديثة لإدارة المشاريع، وكذلك كوادر تشغيلية تتماشى مع حجم المشاريع، منوها بالأهمية التي يُمثلها المقاول الوطني بالنسبة للهيئة فهو الشريك المهم.وأفاد المهدي، أن هناك إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأن الهيئة تواكب هذه الإستراتيجية، حيث عمدت إلى تحسين البنية التحتية والقدرات البشرية، وأن العمل الآن يتم على هذا الاتجاه التخطيطي في مدن الهيئة وطبق بشكل رئيس في خططها العامة وتطبيقاتها، حيث نفذت الهيئة عدداً من المشروعات والتطبيقات في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين مثل منظومة إدارة الحركة المرورية والمنظومات الشمولية للإدارة التشغيلية للمباني والمرافق ومنظومات الإدارة الذكية للخدمات مثل إدارة النفايات وأتمتها ، إضافة إلى التطبيقات الذكية في التصميم وإدارة التشييد والبناء.// انتهى //16:09ت م0122