بيروت 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وشرقها، إضافة إلى المخيّمات الفلسطينية في المنطقة، خارقاً جدار الصوت، ومنفذاً غارات وهمية، مما أسفر عن حالة من الهلع في نفوس المواطنين، نتيجة للأصوات التي تشابه الانفجارات.// انتهى //16:09ت م0123