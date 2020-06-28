بيروت 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 20 منها من المُقيمين المخالطين لوافدين، وحالة واحدة من اللبنانيين الوافدين من الخارج مؤخراً، مما رفع عدد الإصابات إلى 1740 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 1201 فحوصات pcr الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع حالات الشفاء إلى 1134، واستقرار عدد الوفيات على 34.// انتهى //16:11ت م0124