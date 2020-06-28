الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسينظم فرع الوزارة بمنطقة الرياض، سلسلة من المحاضرات النسائية ضمن مبادرة "أمننا مسؤوليتنا"، يشارك فيها عدد من الداعيات عبر البث المباشر على حسابات جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية الساعة الثامنة مساء .وتنطلق هذه السلسلة يوم الأربعاء القادم, وتستمر حتى يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر الجاري، وستتطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث تلقي جيهان بنت محمد السراج محاضرة في (أمن الوطن مسؤولية الجميع)، وتلقي هيفاء بنت عبدالله الرشيد محاضرة بعنوان ( الدعوة إلى الوسطية وأثرها في إرساء الأمن ) ، كما تلقي نورة بنت سعيد السعود محاضرة في (مسؤولية المعلم في تحقيق الأمن الفكري)، فيما تتحدث عائشة بنت سعيد القحطاني عن ( دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن )، وتلقي شفاء بنت حمدان الحمدان محاضرة في (التربية أمانة ومسؤولية فكيف نربي؟)، وتلقي نداء بنت عبدالله الذياب محاضرة بعنوان ( العلاقة بين الأمن والإيمان)، فيما تحاضر مزنة بنت صالح الحضيف عن ( التوحيد وأثره في تحقيق الأمن)، كما ستلقي الدكتورة مريم بنت محمد باقازي محاضرة في ( أساليب الجماعات الحزبية في ضياع الأمن)، وستلقي إيمان بنت عبدالعزيز الشلفان محاضرة بعنوان ( نعمة الأمن والاستقرار ) ، وتختتم منيرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ هذه السلسلة بمحاضرة بعنوان (الضرورات الخمس وأثرها في حفظ الأمن ) .وتأتي المحاضرات في إطار البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ بهدف توعية المرأة المسلمة بأهمية حفظ الأمن، وسلامة الوسط النسائي من الأفكار المنحرفة، وأثر الوسطية والاعتدال في إرساء الأمن والحفاظ على الوطن .// انتهى //16:30ت م0132