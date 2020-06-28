الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسوافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد برئاسة خالد الرشيد على بعض التعديلات الخاصة بمسابقات الاتحاد للموسم الرياضي 1440/1441هـ والمباريات المتبقية منه، وكذلك الموسم الرياضي المقبل 1441/1442هـ.وتقرر استكمال مباريات الموسم الرياضي 1440/1441هـ (المباريات المتبقية) على أن تفتح فترة تسجيل جديدة لأندية الدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى من 15/7/2020م حتى 15/10/2020م لتعاقد جديد للمتبقي من الموسم الحالي 1440/1441هـ, ويحق لأندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز خلال ما تبقى من مباريات للموسم الرياضي الحالي تسجيل عدد (2) لاعبين أجانب و(2) لاعبين مواليد، واستمرار مشاركة اللاعبين السعوديين المعارين مع الأندية المعارين إليها كما هو معمول به قبل تعليق النشاط الرياضي, ويحق لأندية دوري الدرجة الأولى خلال ما تبقى من مباريات للموسم الرياضي 1440/1441هـ تسجيل عدد لاعب واحد أجنبي و(2) لاعبين مواليد، واستمرار مشاركة اللاعبين السعوديين المعارين مع الأندية المعارين إليها كما هو معمول به.وفيما يخص الموسم المقبل فقد قرر الاتحاد تعديل نظام مسابقات دوري الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز (12 نادياُ) ودوري الدرجة الأولى (12 نادياً) ودوري شباب الممتاز (10 أندية) ودوري ناشئي الممتاز (10 أندية) لتقام جميعها بنظام الدوري من دورين, إضافة إلى فتح فترة تسجيل جديدة لأندية الدوري للدرجتين الممتاز والأولى من 15/7/2020م حتى 15/10/2020م لتعاقد جديد للموسم الرياضي الجديد 1441/1442هـ, وتقليص عدد الاعبين الأجانب المسجلين بأندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز الي لاعب أجنبي واحد فقط, واستمرار تسجيل لاعب أجنبي واحد لأندية دوري الدرجة الأولى, وأن يكون عدد اللاعبين السعوديين المعارين لبطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز (2) فقط , ونفس العدد للاعبين السعوديين المعارين لبطولة الدرجة الأولى , واللاعبين السعوديين المعارين لبطولة المملكة للأندية للدرجة الثانية "لمدة سنة كاملة" كما هو معمول به سابقاً.وتقرر كذلك إلغاء الإعارة لأندية دوري شباب وناشئي الممتاز وأندية المملكة للدرجتين الشباب والناشئين, والسماح لجميع الأندية بإعارة لاعبان لأندية الممتاز والأولى والدرجة الثانية, واستمرار العمل بنظام الانتقال 32 و28 سنة "ميلادي" كما هو معمول به سابقا مع تحدد فترات الانتقال.وأقر الاتحاد عددا من التعديلات بخصوص مشاركة اللاعبين بالدرجات الأعلى , بحيث يكون العدد مفتوح بالنسبة للمشاركة من درجة شباب إلى درجة أولى و 6 لاعبين من درجات الناشئين والأشبال والبراعم إلى درجة الشباب, والعدد مفتوح من درجتي الأشبال والبراعم إلى درجة الناشئين إضافة إلى إلغاء مشاركة لاعب درجة الناشئين مع الفريق الأول.وبالنسبة للتعديلات المتعلقة بمشاركة اللاعبين مواليد المملكة العربية السعودية, فستكون لاعبين اثنين فقط في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة للدرجة الثانية ودوري شباب الممتاز وبطولة المملكة لدرجة الشباب, على أن يكون العدد مفتوحا في بطولة دوري ناشئي الممتاز وبطولة المملكة لدرجة الناشئين والأشبال والبراعم.كما أقر الاتحاد استمرار العمل بعدم الموافقة على تسجيل أي لاعب لأي نادٍ عليه التزامات مالية سابقة مع أي لاعب أجنبي عند انتهاء عقدة مع النادي، حيث يجب على كل نادٍ عند طلب تسجيل أي لاعب موافاة الاتحاد بخطاب رسمي مرفق به مخالصة مالية تفيد باستلامهم جميع مستحقاتهم المالية مع الموافقة لهم بتسجيل لاعبين سعوديين بنظام الإعارة, وتكليف اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات على تعديل لائحة العقوبات ورفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.// انتهى //17:13ت م0140