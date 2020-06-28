الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 1,370 مليار ريال، في حسابات المواطنين من مُستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر يونيو 2020م.وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن 461 مليون ريال من إجمالي الدعم هذا الشهر خُصصت لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قدمت 885 مليون لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين على رأس العمل في جميع القطاعات العسكرية، و24 مليوناً ريال دعماً لمستفيدي مبادرة المدنيين ممن تقدموا بطلباتهم للمبادرتين قبل 31مايو 2020م.وأشار إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى يونيو 2020، تجاوزت 21.8 مليار ريال، مُشدداً على حرص الصندوق والتزامه بإيداع الدعم دون تأخر في حسابات المواطنين، إذ حرص الصندوق على إيداع الدعم خلال الأشهر الثلاثة الماضية مبكراً عن موعده المُعتاد بسبب ظروف جائحة كورونا، مؤكداً على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهداف الصندوق لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.وأفاد أن سهولة الإجراءات وتنوع المُنتجات تهدف إلى تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة لدعم تملك المواطنين للمساكن بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مُستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030-.مما يُذكر أن صندوق التنمية العقارية مستمر في تقديم خدماته عن بُعد لمستفيدي القرض المدعُوم من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www. redf.gov.sa، كما أن فروعه حول المملكة تستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مُسبق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية، ويقوم مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية على مدار الساعة.// انتهى //17:20ت م0142