الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستأهل فريق أرسنال إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه (2 ـ 1 ) على المضيف شيفيلد يونايتد اليوم في ربع النهائي، ليواصل فريقه تحسين نتائجه بعد استئناف المنافسات المحلية إثر توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.وتقدم أرسنال عن طريق العاجي نيكولا بيبي من ركلة جزاء عند الدقيقة (25)، وعادل شيفيلد في الدقيقة 87 بواسطة ديفيد جيمس ماكغولدريك، قبل أن يحسم لاعب أرسنال سيبايوس التأهل لفريقه بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، في مباراة شهدت إلغاء هدفين لشيفيلد بداعي التسلل.وكان مانشستر يونايتد أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزه أمس على نوريتش سيتي (2-1) بعد التمديد .// انتهى //17:21ت م0143