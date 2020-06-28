الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسوجه المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني بضم أحد المراجعين إلى عضوية المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم بناء على ما رفعه مدير إدارة تجربة المريض وأمين المجلس الأخصائي الاجتماعي خلف بن عبدالله العنزي، وذلك بعد تقديم المراجع لجملة من الملاحظات والمقترحات المناسبة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.وأكد الدكتور القحطاني أن المجلس بحاجة ماسة لمشاركة المراجعين الذين لديهم الحماس والتفاعل الكبير للإسهام في تطوير الخدمة المقدمة في المجمع، خاصة وأن العضو يمثل الفئة المحتاجة للخدمة وبالتالي فإن ما يقدمه من آراء ومقترحات تكون نابعة من الشعور بحاجة المستفيدين إلى توفرها، حتى تكتمل المنظومة الخدمية المقدمة لهم.مما يذكر أن المجلس الاستشاري لمجمع إرادة بالرياض أنشئ العام الماضي بهدف إيجاد قنوات للشراكة بين مقدمي الخدمة والمرضى وأسرهم، والارتقاء بها، وبما يسهم في النهوض بمستوى الخدمات لتحقيق رعاية فعالة وآمنة للمريض والشفافية في المعلومات، وعقدت من خلاله مجموعة من الجلسات بمشاركة أسر المرضى ونتج عنه جملة من القرارات التي كان لها أبلغ الأثر في تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى.ويضم مجلس المجمع الاستشاري لأسر المرضى في عضويته الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني رئيساً، وصاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام، والمساعد للخدمات العلاجية بالمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري، ومدير إدارة الجودة تركي بن فهد السريع، إضافة لمجموعة من المرضى والمراجعين وأسرهم.// انتهى //17:22ت م0145