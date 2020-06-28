القاهرة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات المحلية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 500 مليون جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3ر586 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 4ر2 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 38ر0 في المئة ليبلغ مستوى 65ر10848 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 06ر1 في المئة ليبلغ مستوى 39ر1399 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 86ر0 في المئة إلى قيمته ليبلغ مستوى 25ر2184 نقطة.// انتهى //17:26ت م0146