تبوك 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأكدت أمانة منطقة تبوك استمرارها في تقديم الخدمات البلدية للمستفيدين إلكترونياً عبر 12 خدمة رئيسية، إلى جانب خدمة " موعد " التي أطلقت مؤخراً لخدمة المستفيدين الذين تتطلب معاملاتهم الحضور إلى مقر خدمة العملاء بها .وأوضحت الأمانة أنها تلقت وأنجزت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 343 طلباً عبر خدمة "موعد" التي تأتي في إطار سعيها المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لمنع تكدس المراجعين في مقرها الرئيس .وبينت أن جميع خدماتها تقدم عن بُعد عبر وسائل التواصل المختلفة إما عن طريق الواتساب أو خدمة 940, أو عبر موقعها الإلكتروني ، حيث جرى منذ قرار العمل عن بعد وحتى اليوم إصدار أكثر من 418 ترخيصاً للطلبات الخاصة بالمياه والصرف الصحي ،و 6 تراخيص خاصة بشركات الاتصالات ، و 416 رخصة للكهرباء ، كما أصدرت 3711 شهادة صحية ، إضافة إلى إصدار أكثر من 13 ألف رخصة تجارية ، و 217 قراراً للمساحة ، و 578 رخصة إنشاء ، كما بلغ عدد المعاملات المتداولة داخلياً من خلال نظام الاتصالات الادارية أكثر من 10600 معاملة .وأشارت الأمانة إلى أن هذه الخدمات قد عززت - ولله الحمد - من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) واستمرار خدمات الأمانة دون توقف ، حيث يمكن للراغب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التواصل عبر الموقع ، أو الحجز من خلال خدمة " موعد " إذا كان الطلب يستدعي الحضور إلى المقر الرئيس بمدينة تبوك.ودعت جميع المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي.. https://twitter.com/tabukm/status/1274436856130699264?s=09 ، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مؤكدةً ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يُسمح بالدخول لمقر الأمانة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً .// انتهى //17:53ت م0151