مدريد 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واستغلب فريق ليفانتي على ضيفه ريال بيتيس 4 / 2 اليوم في الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل أهداف ليفانتي بورخا مايورال وإينيس بردهي وخوسي لويس موراليس وروبن روتشينا في الدقائق 22 و35 و50 و59، فيما سجل هدفي ريال بيتيس سيرخيو كاناليس في الدقيقة 70 وخوان ميجيل خيمينيز لوبيز في الدقيقة 87.ورفع ليفانتي رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //17:55ت م0152