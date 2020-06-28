حفرالباطن 07 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسقدمت الفرق الصحية في محافظة حفرالباطن، الإرشادات والتعليمات الوقائية لمنسوبي إدارة التعليم بالمحافظة، استمراراً لحملاتها التوعوية، ورفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، من فيروس كورونا المستجد"COVID19".وأكدت صحة حفرالباطن، على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين وتعقيمها، وعدم المصافحة، والتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، والحد من التجمعات في المكان الواحد، إضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري لمنسوبي التعليم وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الوقائية والعادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى//18:14ت م0154