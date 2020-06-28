الخرطوم 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور – اليوناميد- بالسودان جيريمايا مامابولو.وأوضح جيريمايا في تصريح صحفي، أنه اطلع خلال اللقاء على سير وتطورات عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تواجهها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الوساطة من دولة الجنوب في دفع عملية التفاوض.وقال إن اللقاء تطرق إلى مشاركة بعض الحركات في التفاوض في القريب العاجل وعلى رأسها حركة عبدالواحد نور.وأكد مباركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للخطوات التي اتخذتها أطراف عملية التفاوض كافة، معربا عن أمله بأن يفضي ذلك إلى سودان جديد ينعم بالسلام والاستقرار.// انتهى //19:31ت م0173