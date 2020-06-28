كيب تاون 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 7210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ اكتشاف أول إصابة بهذا المرض في البلاد خلال شهر مارس الماضي .وأفادت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 131800 حالة، موضحة أنه سجل 73 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 2413 شخصًا.// انتهى //19:46ت م0177