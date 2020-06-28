عام / جنوب أفريقيا تسجل أعلى زيادة يومية بحالات فيروس كورونا
الأحد 1441/11/7 هـ الموافق 2020/06/28 م واس
كيب تاون 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس
سجلت جنوب أفريقيا 7210 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى زيادة يومية منذ اكتشاف أول إصابة بهذا المرض في البلاد خلال شهر مارس الماضي .
وأفادت وزارة الصحة بجنوب أفريقيا أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 131800 حالة، موضحة أنه سجل 73 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 2413 شخصًا.
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