الجزائر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة وباء كوفيد-19، البروفيسور جمال فورار في لقائه الإعلامي اليومي، أنه أحصي 5 وفيات إضافية، و169 حالة شفاء من الفيروس خلال نفس المدة.وأشار إلى أنه بناء على الأرقام المذكورة، ارتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 13273 إصابة، و897 حالة وفاة، و9371 حالة شفاء منذ بداية الوباء في تسجيل أول حالة إصابة في شهر فبراير الماضي.وتشهد وتيرة انتشار الوباء، منذ الأسبوع الماضي، صعوداً غير مسبوق، متجاوزاً ذروة الإصابات المسجلة في 29 أبريل الماضي والتي وصلت آنذاك إلى 199 حالة.وأرجعت الصحة الجزائرية هذا الارتفاع في الإصابات إلى عدم احترام الإجراءات الاحترازية المعلنة عشية إقرار رفع الحجر الصحي والسماح باستئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية بداية من 14 يونيو الجاري.// انتهى //19:47ت م0178