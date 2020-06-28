عمّان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن الأردن ترفض جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى، ومنها هذا المشروع الذي يغير طبيعة البلدة القديمة وهويتها العربية ويخالف القانون الدولي وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".وشدد السفير الفايز في بيان صحفي، أن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي يعد القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967 وتنطبق أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عليها، والتوقف عن المساس بهوية البلدة القديمة أو تغيير طابعها.وأكد أن الأردن ستتحرك بالتنسيق مع الفلسطينيين لدى منظمة "اليونسكو" لمواجهة هذه الخطوة.// انتهى //19:49ت م0179