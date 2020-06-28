غزة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالرصاص وفتحت خراطيم المياه نحوهم .وقالت مصادر محلية في غزة، أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وفتحت خراطيم المياه صوبها وأجبرتها على الهروب إلى شاطئ البحر، فيما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة خان يونس مما ألحق أضراراً في أحد المراكب واضطر الصيادون للخروج إلى شاطئ البحر خوفا من الإصابة برصاص الاحتلال.// انتهى //19:53ت م0180