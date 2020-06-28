الجزائر 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسأوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائرية 16 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات أفريقية قبالة شواطئ محافظة بمستغانم شمال غرب البلاد.وأفادت المجموعة الإقليمية لحرس السواحل الجزائرية اليوم، أن المهاجرين أوقفوا على بعد 30 كيلومتر شمال غرب سواحل مدينة مستغانم، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، في هجرة غير شرعية.ولفتت المجموعة النظر إلى أن الإجراءات القانونية اتخذت بشأن المهاجرين.// انتهى //19:58ت م0181