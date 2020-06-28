الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض استقبال طلبات الالتحاق في برامج التدريب المسائي في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد البالغ عددها 13 معهدا في منطقة الرياض، الذي أطلقته المؤسسة.وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل أن حزمة هذه البرامج المسائية تقام لمدة فصل تدريبي واحد وهي متاحة لجميع أفراد المجتمع من الرجال مواطنين ومقيمين، سواء موظفي القطاع الخاص أو الحكومي الراغبين في اكتساب مهارات في المجالات المتاحة مشيرا إلى أن ضوابط القبول بهذه البرامج تتاح لمن هو فوق 16 عاما، ويستمر القبول فيها حتى تاريخ 17 من الشهر الحالي.وبين أن هذه المبادرة من المؤسسة تهدف إلى نشر ثقافة المهنة وتعليمها بين أفراد المجتمع, إضافة إلى سد الاحتياج في سوق العمل من المهن ذات الاحتياج المستمر، حيث إن هذه البرامج تشمل جميع التخصصات المتاحة في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد. مبينا أن التقديم على هذا النوع من البرامج متاح من خلال بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.// انتهى //20:02ت م0182