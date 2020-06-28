مكة المكرمة 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنفذ فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ممثلًا في إدارة الدعوة والإرشاد وإدارة التوعية العلمية والفكرية 35,251 من البرامج والأنشطة والمبادرات الدعوية والتوعوية الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وجهود الدولة المباركة في جائحة كورونا خلال الفترة الماضية.وشملت البرامج المنفذة مناشط دعوية متنوعة، حيث بلغ عدد الكلمات والمحاضرات (8638) كلمة ومحاضرة ومقاطع البث المباشر (1020) مقطعاً ومقاطع الفيديو (2246) مقطعاً والمقاطع المرفوعة على اليوتيوب (1008) والتغريدات المنشورة في تويتر (3179) تغريدة وتوزيع (19160) بروشوراً ومنشوراً وبلغ عدد الدعاة المشاركين الرسميين والمتعاونين ( 749) داعية وبلغ عدد اللغات المستخدمة (20) لغة كما بلغ عدد المستفيدين من المواطنين(241176) و المستفيدين من الجاليات (464009) .وكان لهذه الجهود الأثر الكبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وبيان الأحكام الشرعية والفقهية في هذه الجائحة وتوعية الناس، وإبراز جهود الدولة - أيدها الله - وتبصيرهم بما توجبه الشريعة الإسلامية من ضرورة السمع والطاعة لولي الأمر وما في ذلك من جلب للمصالح العامة والخاصة ودفع للفرقة والشرور وإبراز جهود الدولة المباركة في برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دول العالم، وجهود الوزارة في توزيعها على المستفيدين إضافة إلى موضوعات فضل التوكل على الله، وبيان خطورة الشائعات، والتوجيهات الشرعية عند نزول الوباء وحسن الظن بالله تعالى، وموافقة القرارات التي اتخذتها الدولة للقواعد الشرعية، والعديد من المواضيع المهمة في هذه الجائحة .// انتهى //20:06ت م0185