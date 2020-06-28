الرياض 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسنجح فريق نادي فياريال الإسباني في تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه، فالنسيا، بنتيجة هدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.وافتتح أهداف فياريال اللاعب باكو ألكاسير في الدقيقة 14، وقبل نهاية شوط المباراة الأول أضاف المهاجم جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 44 .وبهذا الفوز يصل فياريال للنقطة 51 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 46 في المرتبة الثامنة.// واس //20:37ت م0188